2019-09-02T16:14:51+03:00
Общество

В зоопарке Липецка стартовал Конкурс красоты среди копытных животных

Липчане выберут Мисс и Мистера зоопарк
Юлия КЛЮЕВА
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В зоопарке Липецка стартовал Конкурс красоты среди копытных животныхВ зоопарке Липецка стартовал Конкурс красоты среди копытных животныхФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецком зоопарке стартует Конкурс красоты среди копытных животных в номинациях "Мисс зоопарк - 2019" и "Мистер зоопарк - 2019". Определить самого привлекательного обитателя зверинца предлагают липчанам. Как сообщили в пресс-службе зоопарка, каждому гостю вместе с входным билетом предложат карточку. В ней нужно отметить понравившихся животных, а также оставить свой контактный телефон.

Победителей пригласят на торжественное мероприятие в честь 46-летия зоопарка. Конкурс продлится до 28 сентября. Дополнительную информацию можно узнать по телефону 77-12-27.

Напомним, в конце прошлой недели в зверинце открыли новый павильон для обезьян. А чуть ранее у пони Минутки и Мультика родился жеребенок Казачок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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