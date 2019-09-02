В сентябре липчанам обещают теплую, комфортную и сухую погоду
Согласно прогнозу синоптиков, сентябрь в Липецке обещает быть теплым. По данным Росгидрометцентра, во вторник, 3 сентября, погода в Липецке будет без осадков. Ожидается переменная облачность, и небольшой восточный ветер со скоростью 3-8 м/с.
Ночью в регионе будет 9-14 градусов тепла, днем воздух прогреется до 27 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится и останется в пределах 747 мм ртутного столба. Аналогичная погода сохранится до конца недели.
По долгосрочному прогнозу, дожди в Липецке в ближайшие две недели не обещают. Также не ожидается резких перепадов температур. Средняя температура воздуха начнет снижаться с середины месяца. Дожди обещают только в последнюю неделю сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU