2019-09-02T17:09:21+03:00
Общество

В сентябре липчанам обещают теплую, комфортную и сухую погоду

Дожди ожидаются только в последнюю неделю сентября
Лия МУРАДЬЯН
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В сентябре в Липецке будет теплоВ сентябре в Липецке будет теплоФото: Лия МУРАДЬЯН
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Согласно прогнозу синоптиков, сентябрь в Липецке обещает быть теплым. По данным Росгидрометцентра, во вторник, 3 сентября, погода в Липецке будет без осадков. Ожидается переменная облачность, и небольшой восточный ветер со скоростью 3-8 м/с.

Ночью в регионе будет 9-14 градусов тепла, днем воздух прогреется до 27 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится и останется в пределах 747 мм ртутного столба. Аналогичная погода сохранится до конца недели.

По долгосрочному прогнозу, дожди в Липецке в ближайшие две недели не обещают. Также не ожидается резких перепадов температур. Средняя температура воздуха начнет снижаться с середины месяца. Дожди обещают только в последнюю неделю сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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