В сентябре липчанам обещают теплую, комфортную и сухую погоду

СЕГОДНЯ 17:09 2019-09-02T17:09:21+03:00

В сентябре в Липецке будет тепло Фото: Лия МУРАДЬЯН

Изменить размер текста: A A

Согласно прогнозу синоптиков, сентябрь в Липецке обещает быть теплым. По данным Росгидрометцентра, во вторник, 3 сентября, погода в Липецке будет без осадков. Ожидается переменная облачность, и небольшой восточный ветер со скоростью 3-8 м/с.

Ночью в регионе будет 9-14 градусов тепла, днем воздух прогреется до 27 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится и останется в пределах 747 мм ртутного столба. Аналогичная погода сохранится до конца недели.

По долгосрочному прогнозу, дожди в Липецке в ближайшие две недели не обещают. Также не ожидается резких перепадов температур. Средняя температура воздуха начнет снижаться с середины месяца. Дожди обещают только в последнюю неделю сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU