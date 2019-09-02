2019-09-02T17:42:35+03:00
Происшествия

Пьяный липчанин обматерил полицейского в больнице и попал под статью

Мужчине грозит штраф или исправительные работы
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области будут судить 32-летнего мужчину за оскорбление представителя власти. Инцидент произошел в июле этого года в городе Грязи. Согласно материалам дела, полицейский задержал на улице пьяного гражданина и привез в больницу для медосвидетельствования.

В приемном отделении «Грязинской МРБ» раздосадованный задержанием мужчина разразился нецензурной бранью. Грязно ругаясь, неадекватный гражданин в неприличной форме оскорбил сотрудника полиции при исполнении.

Как сообщили в пресс-службе СКР области, в ходе следствия обвиняемый во всем сознался и раскаялся, теперь уголовное дело передали в суд. По 319 статье УК липчанину грозит минимум штраф до 40 000 рублей, максимум - до года исправительных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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