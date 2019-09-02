Врио губернатора Липецкой области сел за парту в новой школе

СЕГОДНЯ 17:52 2019-09-02T17:53:25+03:00

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В этот понедельник, 2 сентября, в Липецке в торжественной обстановке открыли школу информационных технологий №26. На территории учебного заведения прошла линейка, после которой порог школы переступили 430 учеников. 120 из них - первоклашки. На открытие также пришел врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов.

В Липецке открыли школу инофрмационных технологийФото: Юлия КЛЮЕВА

По словам директора школы Алексея Хорошилова, школа оборудована в соответствии с самыми современными нормами. На столе каждого преподавателя стоит компьтер. В классах интерактивные доски, 3D принтеры, есть повсеместный доступ в интернет. Для математики, информацики, химии и физики есть специальные лаборатории. По информации пресс-службы мэрии, в школе будут проводить дополнительные занятия. На них юные липчане будут постигать основы робототехники, раннего программирования, 3D-графики, 3D-моделирования,WEB-дизайна, а также смежных дисциплин.

В Липецке открыли школу инофрмационных технологийФото: Юлия КЛЮЕВА

Игорь Артамонов осмотрел большой и малый зал, актовый зал на 300 мест, посидел за партой в одном из новых классов. Кстати, парты регулируются под рост ученика. Напомним, в этом году школы Липецка распахнули двери перед 57,5 тыс. учениками.

Новая школа информационных технологий в Липецке.

ИСТОЧНИК KP.RU