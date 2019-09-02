В Липецке иномарка вылетела на тротуар и врезалась в забор
В этот понедельник, 2 сентября, в Липецке произошла авария. Вечером в районе улицы Кривенкова белая иномарка вылетела прямо на тротуар, на пешеходную дорожку. По словам очевидцев, у легковушки помят бампер. Судя по всему, машина врезалась в забор.
В данный момент на место происшествия приехала карета скорой помощи. Вокруг собрались десятки липчан, причем как взрослые, так и дети. Что стало причиной аварии, предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД. Информация о пострадавших уточняется.
Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Автоинспекторы просят липчан неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.
ДТП в Липецке: иномарка вылетела на тротуар.
ИСТОЧНИК KP.RU