В Липецке иномарка вылетела на тротуар и врезалась в забор

2 Сент. 19:23 2019-09-02T19:27:16+03:00

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В этот понедельник, 2 сентября, в Липецке произошла авария. Вечером в районе улицы Кривенкова белая иномарка вылетела прямо на тротуар, на пешеходную дорожку. По словам очевидцев, у легковушки помят бампер. Судя по всему, машина врезалась в забор.

В данный момент на место происшествия приехала карета скорой помощи. Вокруг собрались десятки липчан, причем как взрослые, так и дети. Что стало причиной аварии, предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Автоинспекторы просят липчан неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

ДТП в Липецке: иномарка вылетела на тротуар.

ИСТОЧНИК KP.RU