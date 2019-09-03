2019-09-03T09:33:41+03:00
Происшествия

В Липецке неизвестный водитель сбил 13-летнюю школьницу и скрылся

Автомобилист наехал на девочку, когда та переходила дорогу по пешеходному переходу
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке за сутки сбили троих пешеходовВ Липецке за сутки сбили троих пешеходовФото: Юлия КЛЮЕВА
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За прошедшие сутки автоинспекторы выявили на дорогах Липецкой области 1 499 нарушений правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 3 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. 50 человек не пристегнулись во время движения. 1 203 раза водители превысили скорость. Также произошло 22 аварии, в которых никто из людей не пострадал.

Так, в минувший понедельник, 2 сентября, в области зафиксрованы 4 ДТП с участием пешеходов. На улице Меркулова в Липецке водитель сбил 13-летнюю девочку. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Липчанку доставили в больницу. Там врачи оказали ей помощь и отпустили. А водитель скрылся с места аварии.

На проспекте Мира "Мицубиси" наехал на 34-летнего пешехода. Пострадавшего госпитализировали. Момент столкновения попал в объектив уличной камеры. Видеозапись можно посмотреть здесь.

На улице Первомайская 34-летний водитель "ВАЗа" вне зоны пешеходного перехода сбил 34-летнюю женщину. Медики оказали ей помощь и отпустили.

Еще одна авария с пешехода произошла в Ельце. Там на улице Вермишева 20-летний водитель "Дэу Нексия" наехал на 39-летнюю женщину, переходившую дорогу по зебре. Пострадавшую доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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