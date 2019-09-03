2019-09-03T09:51:08+03:00
Происшествия

В Липецке мужчина украл материалы со строительной площадки

За сутки правоохранители раскрыли 2 ранее совершенных преступления
Юлия КЛЮЕВА
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На днях в Измалковском районе произошло преступление. Из дома 33-летнего мужчины в селе Чернава украли имущество. В минувший понедельник, 2 сентября, правоохранители задержали подозреваемых - мужчин 26-ти и 32-х лет. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ "Кража".

По информации пресс-службы регионального УМВД, за прошедшие сутки раскрыто 2 ранее совершенных преступления. Так, из тамбура одного из магазинов Липецка украли велосипед. На чужое покусился неработающий ранее судимый за хищение 44-летний липчанин. Возбудждено уголовное дело.

В июне в полицию поступило заявление о краже металлических строительных материалов со строительной площадки домов по переулку Яблочкина. Полицейские установили личность предполагаемого преступника. Задержан неработающий 31-летний липчанин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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