2019-09-03T11:19:13+03:00
Общество

В Липецке за громкую музыку оштрафовали кафе

Также суд обязал владельцев заведения купить оборудование для фиксирования уровня звука
Юлия КЛЮЕВА
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Горожане пожаловались в региональное Управление Роспотребнадзора на громкую музыку, что раздавалась с летней площадки одного из кафе Липецка. Ее было слышно в многоквартирном доме, что расположен рядом с заведением. Шум мешал жильцам.

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, специалисты провели замеры уровня звука в одной из квартир дома. Оказалось, что параметры шума превышают предельно-допустимые значения на 1-11 дБА для дневного времени суток.

Сотрудник Роспотребнадзора составил протокол об административном правонарушении по ст.6.4 КоАП РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта". Материалы дела передали в суд.

Судья признал факт правонарушения, хоть представители кафе отрицали вину. Суд назначил кафе наказание - штраф в 10 тыс. рублей, а также обязательно купить оборудование для фиксирования уровня звука.

ИСТОЧНИК KP.RU

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