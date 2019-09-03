2019-09-03T11:53:21+03:00
Общество

Сбербанк подарил липчанам обновленный парк «Быханов сад»

В церемонии открытия приняли участие Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов
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В ходе реновации в парке появились четыре функциональные зоны, в том числе оздоровления и спорта, семейного отдыха и досуга, тихого отдыха и экологического просвещения. Всего в рамках проекта обновлено более 20 тысяч кв. метров покрытий тротуаров, дорожек и площадок. Полностью заменена система освещения с установкой около 250 светильников. В парке появилось более 200 малых архитектурных форм. Обновлен и памятник основателю парка — известному липецкому садоводу Василию Быханову. Кроме того, строители возвели в парке образовательный павильон, сцену, амфитеатр, реконструировали главную и создали дополнительные входные группы.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк:

«Сбербанк уже не первый год поддерживает проекты по благоустройству городов России. Нам нравится менять мир к лучшему. Мы искренне считаем это такой же важной задачей, как и достижение финансовых результатов, поэтому банку было очень важно принять участие в реконструкции одного из старейших парков Липецка Уверен, что он понравится горожанам и станет их любимым местом отдыха».

Игорь Артамонов, врио главы администрации Липецкой области:

«Хотел бы выразить признательность руководству Сбербанка за поддержку этого проекта. Отдельное спасибо — всем, кто причастен к реализации его концепции, — за инициативу, настойчивость, постоянный контроль за ходом строительства. Без этих трех составляющих нового парка в Липецке не появилось бы».

В ноябре 2018 года врио главы администрации Липецкой области обратился в Сбербанк с просьбой об оказании благотворительной поддержки проекта. После того как это было сделано, состоялся конкурс на выбор лучшего предложения по реализации концепции «Быханов сад — парк здоровья». Реконструкцию провели по решению Городского совета Липецка, а концепция реновации была одобрена градостроительным советом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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