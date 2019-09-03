2019-09-03T13:10:26+03:00
Происшествия

Под Липецком расследуют нападение ротвейлера на рыбака

Собаку натравили на человека во время отдыха на природе [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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В конце лета в соцсетях появилось видео с нападением ротвейлера на человека, в подписях к ролику сообщалось, что инцидент произошел в Воронеже. Но, как позже выяснилось, действие происходило в Хлевенском районе Липецкой области.

Все произошло на природе у реки. На записи автор просит отдыхающих с палаткой мужчину и женщину привязать ротвейлера. Но хозяин отказывается. Он заявляет, что этой породы нет в списке опасных, и по закону ему ничего не грозит даже если пес кого-то покусает.

– Если ваша собака что-то сделает, я вас засужу, – предупреждает автор.

– А нет статьи за укусы, она двоих уже покусала, и какие проблемы?

Ротвейлера натравили на человека под Липецком.

Далее в кадре появляется женщина, которая требует прекратить съемку. Она пытается вырвать из рук автора видео телефон. Затем хозяйка дает собаке команду «взять!», кричит «мы его сейчас здесь замочим, мы его сожрем» и несколько раз повторяет команду «взять».

За кадром слышится лай, грозное рычание и нецензурная брать. После чего автор видео молит хозяев успокоиться и обещает уйти.

Все происходило 24 сентября, в тот же день по данным полиции, потерпевший написал заявление.

– Возбуждено административное расследование, собираются необходимые медицинские материалы, включая данные судмедэкспертизы, – рассказала «КП-Липецк» и.о. начальника пресс-службы УМВД по Липецкой области Ольга Снежкова. – процессуальное решение примут в течение 30 суток со дня обращения.

Сейчас полиция ждет справку, где медики укажут степень тяжести укусов ротвейлера. Не исключено, что хозяев пса ждет наказание по административной статье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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