Под Липецком расследуют нападение ротвейлера на рыбака
В конце лета в соцсетях появилось видео с нападением ротвейлера на человека, в подписях к ролику сообщалось, что инцидент произошел в Воронеже. Но, как позже выяснилось, действие происходило в Хлевенском районе Липецкой области.
Все произошло на природе у реки. На записи автор просит отдыхающих с палаткой мужчину и женщину привязать ротвейлера. Но хозяин отказывается. Он заявляет, что этой породы нет в списке опасных, и по закону ему ничего не грозит даже если пес кого-то покусает.
– Если ваша собака что-то сделает, я вас засужу, – предупреждает автор.
– А нет статьи за укусы, она двоих уже покусала, и какие проблемы?
Ротвейлера натравили на человека под Липецком.
Далее в кадре появляется женщина, которая требует прекратить съемку. Она пытается вырвать из рук автора видео телефон. Затем хозяйка дает собаке команду «взять!», кричит «мы его сейчас здесь замочим, мы его сожрем» и несколько раз повторяет команду «взять».
За кадром слышится лай, грозное рычание и нецензурная брать. После чего автор видео молит хозяев успокоиться и обещает уйти.
Все происходило 24 сентября, в тот же день по данным полиции, потерпевший написал заявление.
– Возбуждено административное расследование, собираются необходимые медицинские материалы, включая данные судмедэкспертизы, – рассказала «КП-Липецк» и.о. начальника пресс-службы УМВД по Липецкой области Ольга Снежкова. – процессуальное решение примут в течение 30 суток со дня обращения.
Сейчас полиция ждет справку, где медики укажут степень тяжести укусов ротвейлера. Не исключено, что хозяев пса ждет наказание по административной статье.
ИСТОЧНИК KP.RU