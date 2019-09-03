2019-09-03T15:15:23+03:00
Общество

В среду 16 улиц Липецка останутся без света, 22 - без воды

На инженерных сетях ведутся ремонтные работы
Юлия КЛЮЕВА
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В среду, 4 сентября, в некоторых домах Липецка отключат свет и воду. Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", с 9 утра до 5 часов вечера без электричества останутся жители частного сектора в районе Сырского Рудника: улицы Ангарская, Шахматная, Автодорожная, Алфавитная, переулок Малый, Бытовой, Технологический, Клеверный, Чистый, Дружный, Ландшафтный, Любимый. На этот же период времени свет отключат на улицах Гражданская, Дружбы, Ковалева, Чкалова.

Также в областном центре отключат воду. С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по адресам: улица Ковалева, 107а, 107е, 107в, 105/1, 105/2, 107/д, 105 ст.1, владение 103, 103а, 102, 101/1, 101, 101а, 99; Римского-Корсакова, 8а/1, 8а, 6е, 8б, ст.8б, 6б, 6г, 6д, 6а, 6аст.1, 3а, 3аст.1, 3в, владение 3б, 3аст.2, 2а, владение 2б, 4в, ст.1д, 3аст.2, 1б, 1в, 1а, 1ак2, 1ж, ст.1к. Воду также отключат в частном секторе: улицы Римского-Корсакова, Демократическая, Производственная, Восточная, Гражданская, Дружбы, Вильямса, Репина, Пархоменко, Добролюбова, Куйбышева, Сурикова, Свободный Сокол, Радищева, Грибоедова, П.Лумумбы, Сафонова, Энтузиастов, Высокая, К.Либкнехта.

Напомним, подвоз воды осуществляется по заявкам жителей. Подробности можно узнать по телефонам 075 и 236-075.

ИСТОЧНИК KP.RU

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