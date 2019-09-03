В Липецке в лесу района ЛТЗ нашли младенца

СЕГОДНЯ 15:49 2019-09-03T15:54:25+03:00

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В этот вторник, 3 сентября, в Липецке в районе ЛТЗ обнаружили младенца. Как стало известно "КП-Липецк", это произошло в лесополосе. Прохожие услышали плач ребенка, который и привел их к малышу. Они тут же сообщили об этом в полицию. Ребенок жив. Его забрали медики.

- Сотрудники полиции получили сообщение, на место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, - прокомментировала ситуацию и.о. начальника пресс-службы УМВД по Липецкой области Ольга Снежкова. - По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщили "КП-Липецк" в пресс-службе, маму новорожденного уже ищут. Напомним, что телефон полиции "02". Также о происшествиях можно сообщать на единый номер вызова экстренных служб "112".

ИСТОЧНИК KP.RU