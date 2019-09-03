2019-09-03T15:54:25+03:00
Происшествия

В Липецке в лесу района ЛТЗ нашли младенца

Полицейские ищут маму новорожденного
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Липецке в лесу района ЛТЗ нашли младенцаВ Липецке в лесу района ЛТЗ нашли младенцаФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В этот вторник, 3 сентября, в Липецке в районе ЛТЗ обнаружили младенца. Как стало известно "КП-Липецк", это произошло в лесополосе. Прохожие услышали плач ребенка, который и привел их к малышу. Они тут же сообщили об этом в полицию. Ребенок жив. Его забрали медики.

- Сотрудники полиции получили сообщение, на место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, - прокомментировала ситуацию и.о. начальника пресс-службы УМВД по Липецкой области Ольга Снежкова. - По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщили "КП-Липецк" в пресс-службе, маму новорожденного уже ищут. Напомним, что телефон полиции "02". Также о происшествиях можно сообщать на единый номер вызова экстренных служб "112".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Липецке попал в ДТП школьный автобус
В Липецком государственном техническом университете Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф встретился со студентами
Липецкая область вошла в топ регионов по активности участия в нацпроекте «Образование»
В среду в Липецке до +27 и без осадков
Сбербанк и Липецкая область заключили меморандум о сотрудничестве
В среду 16 улиц Липецка останутся без света, 22 - без воды
По факту пропажи 8-летней девочки под Липецком возбудили уголовное дело
В Липецке за торговлю алкоголем без лицензии кафе заплатит 3 млн рублей
Под Липецком расследуют нападение ротвейлера на рыбака
Сбербанк подарил липчанам обновленный парк «Быханов сад»
В Липецке за громкую музыку оштрафовали кафе
В Липецке мужчина украл материалы со строительной площадки
В Липецке неизвестный водитель сбил 13-летнюю школьницу и скрылся