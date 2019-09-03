В среду в Липецке до +27 и без осадков

СЕГОДНЯ 16:26 2019-09-03T16:26:44+03:00

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В среду, 4 сентября, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, без осадков. В темное время суток около 8-13 градусов выше ноля. Ветер юго-восточный 3-8 м/с.

Днем воздух в регионе прогреется до +27 градусов. Юго-восточный ветер усилится до 5-10 м/с. Атмосферное давление без существенных изменений и составит 747 мм рт.ст.

В четверг, 5 сентября, в Липецке будет тепло и дождливо. Синоптики обещают осадки. Переменная облачность. Ночью около 14 градусов тепла. Днем в областном центре столбик термометра поднимется до отметки +25 градусов. Ветер юго-восточный 8-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 751 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU