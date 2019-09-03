Липецкая область вошла в топ регионов по активности участия в нацпроекте «Образование»

СЕГОДНЯ 16:29 2019-09-03T16:29:42+03:00

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Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что Липецкая область вошла в топ регионов по активности участия в национальном проекте «Образование». Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд. рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. В рамках этого нацпроекта в регионе будут реализованы проекты «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Социальная активность», «Поддержка семей, имеющих детей», «Молодые профессионалы» и «Современная школа».

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ИСТОЧНИК KP.RU