В Липецке попал в ДТП школьный автобус

СЕГОДНЯ 18:51 2019-09-03T18:51:28+03:00

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Авария произошла в этот вторник, 3 сентября, на объездной дороге Липецка. Там столкнулись желтый «ПАЗик» с надписью «Дети» и белая иномарка. По словам очевидцев, школьный автобус догнал легковушку на трассе.

ДТП на Обьездной.vk.com/myregion48

Последствия аварии сняли на видео проезжавшие мимо автомобилисты. На момент съемок в салоне школьного автобуса уже никого не было. Били ли там в момент аварии дети и пострадал ли кто в ДТП, пока неизвестно.

При этом из-за аварии на дороге образовался небольшой затор, который автолюбители объезжали как могли - кто-то огибал объезжал разбитый транспорт по обочине, кто-то - по встречной. Как именно произошла авария и кто стал ее виновником, разбирались сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU