2019-09-04T10:29:52+03:00
Общество

Управление капитального строительства задолжало банку 80000 евро

Суд в Липецке удовлетворил исковые требования заявителя, управлению придется выплатить долг
Юлия КЛЮЕВА
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Управление капитального строительства задолжало банку 80000 евроУправление капитального строительства задолжало банку 80000 евроФото: Юлия КЛЮЕВА
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В августе этого года в Арбитражный суд Липецка обратились представители одного из банков. Они подали исковое заявление к ОКУ "Управление капитального строительства Липецкой области" о взыскании 80 058 евро. Из которых 78 407 евро - основной долг по государственному контракту, 1 650 евро - неустойка.

Как сообщили в пресс-службе Арбитражного суда, в 2010 году Управление капитального строительства заключило контракт с организацией, которая должна была спроектировать и построить лабораторный корпус областного туберкулезного диспансера в городе. Все работы выполнили, однако заказчик не оплатил их в полном объеме. Тогда в 2011 году организация заключила договор с банком и уступила все денежные требования финансовому агенту.

Суд удовлетворил исковые требования банка. Управлению придется заплатить 80 058 евро по курсу, установленному ЦБ на дату платежа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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