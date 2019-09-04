Горе-отец выплатил алименты только после возбуждения уголовного дела

СЕГОДНЯ 11:48 2019-09-04T11:48:04+03:00

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За уклонение от уплаты алиментов в отношении жителя Липецкой области возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления Федеральной службы судебных приставов.

Так, в Чаплыгинском районе суд обязал мужчину выплачивать алименты своей несовершеннолетней дочери. Так, он должен отдавать 1/4 всех видов заработка ежемесячно, начиная с 2012 года и до ее совершеннолетия. Однако, горе-отец решил пренебречь своими родительскими обязанностями. В марте 2019 года его привлекли к административной ответственности за неуплату алиментов. Но и это его не напугало.

Тогда в отношении должника возбудили уголовное дело по ч.1 ст.157 УК РФ "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей". Дело даже направили в суд, но потом прекратили в связи с примирением сторон. Мужчина выплатил всю задолженность - 26 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU