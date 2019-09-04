2019-09-04T11:48:04+03:00
Происшествия

Горе-отец выплатил алименты только после возбуждения уголовного дела

Дело чуть не дошло до суда под Липецком
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Липчанин выплатил долг по алиментам в 26 тыс. рублейЛипчанин выплатил долг по алиментам в 26 тыс. рублейФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

За уклонение от уплаты алиментов в отношении жителя Липецкой области возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления Федеральной службы судебных приставов.

Так, в Чаплыгинском районе суд обязал мужчину выплачивать алименты своей несовершеннолетней дочери. Так, он должен отдавать 1/4 всех видов заработка ежемесячно, начиная с 2012 года и до ее совершеннолетия. Однако, горе-отец решил пренебречь своими родительскими обязанностями. В марте 2019 года его привлекли к административной ответственности за неуплату алиментов. Но и это его не напугало.

Тогда в отношении должника возбудили уголовное дело по ч.1 ст.157 УК РФ "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей". Дело даже направили в суд, но потом прекратили в связи с примирением сторон. Мужчина выплатил всю задолженность - 26 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Завод электродвигателей вернул липчанам более 25 млн. рублей зарплаты
В Липецке машина такси без водителя прокатилась 100 метров и влетела в столб
Под Липецком при столкновении 3 машин перевернулся "Пежо"
Липецк вышел из списка Минприроды самых грязных городов России
В Липецке студентов будут судить за дачу взятки преподавателю
Игорь Артамонов: «Аграрии региона показывают рекордные результаты»
В Липецке автоледи сбила 80-летнюю старушку на зебре
Управление капитального строительства задолжало банку 80000 евро
Движение по проспекту Победы в Липецке полностью откроют в сентябре
Под Липецком безработный украл 4000 рублей с чужой банковской карты
Пропавшую под Липецком 8-летнюю девочку нашли в Москве с отцом
В Липецке попал в ДТП школьный автобус
В Липецком государственном техническом университете Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф встретился со студентами
Липецкая область вошла в топ регионов по активности участия в нацпроекте «Образование»
В среду в Липецке до +27 и без осадков
Сбербанк и Липецкая область заключили меморандум о сотрудничестве
В Липецке в лесу района ЛТЗ нашли младенца
В среду 16 улиц Липецка останутся без света, 22 - без воды
По факту пропажи 8-летней девочки под Липецком возбудили уголовное дело
В Липецке за торговлю алкоголем без лицензии кафе заплатит 3 млн рублей
Под Липецком расследуют нападение ротвейлера на рыбака
Сбербанк подарил липчанам обновленный парк «Быханов сад»
В Липецке за громкую музыку оштрафовали кафе
В Липецке мужчина украл материалы со строительной площадки
В Липецке неизвестный водитель сбил 13-летнюю школьницу и скрылся