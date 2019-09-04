В Липецке студентов будут судить за дачу взятки преподавателю

СЕГОДНЯ 12:26 2019-09-04T12:26:41+03:00

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В мае этого года трое студентов 2 курса ЛГПУ решили не напрягаясь, получить зачет. Для этого они дали взятку доценту кафедры философии, социологии и теологии - по 2 тыс. рублей каждый.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в отношении студентов возбудили уголовные дела по ч.1 ст.291.2 УК РФ "Мелкое взяточничество". Обвиняемые полностью признали свою вину. Прокурор Правобережного района Липецка утвердил обвинительное заключение.

Кстати, в отношении преподавателя уголовное дело прекращено. Ему назначили судебный штраф. Напомним, что согласно законодательству, за дачу взятки до 10 тыс. рублей грозит штраф до 200 тыс. рублей, либо исправительные работы до 1 года, либо ограничние свободы до 2 лет, либо лишение свободы до 1 года.

ИСТОЧНИК KP.RU