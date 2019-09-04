Липецк вышел из списка Минприроды самых грязных городов России

СЕГОДНЯ 12:47 2019-09-04T12:47:10+03:00

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В Минприроды РФ опубликовали проект доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году», где перечислили города с самым загрязненным воздухом. Всего в списке 22 города России, но в этот раз Липецк туда не попал, хотя ранее стабильно был в антилидерах.

Напомним, что ранее президент и министерство не раз упоминали Липецк в числе самых экологически проблемах городов страны, что также отражалось в майском указы главы государства. Также Липецк стоял в числе городов с самым грязным воздухом в рейтинге Росприроднадзора.

Теперь же, согласно последнему докладу, ситуация изменилась. Еще в августе министерство природы отмечало, что четыре самых грязных города России, Челябинск, Липецк, Магнитогорск и Нижний Тагил, уменьшили выбросы в атмосферу. Этому способствовала модернизация на крупных производственных предприятиях.

Также напомним, что Липецк входит в федеральный проект «Чистый воздух», в числе 12 наиболее загрязненных городов страны. Существенно снизить выброси и исправить экологическую ситуацию должны до 2024 года.

ИСТОЧНИК KP.RU