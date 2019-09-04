Завод электродвигателей вернул липчанам более 25 млн. рублей зарплаты

СЕГОДНЯ 14:17 2019-09-04T14:17:19+03:00

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В Липецкой области рабочие завода «Генборг» наконец получили свою зарплату. Напомним, скандал разгорелся в июле этого года, через четыре месяца после того, как завод электродвигателей остановился. Помимо того, что почти 200 человек остались без работы, так им еще и не заплатили за последние месяцы. Долг по зарплате составил более 25 млн.рублей.

Тогда СК возбудил уголовное дело за невыплату и арестовал счета предприятия. Власти и правоохранители обещали рабочим во всем разобраться. И вот спустя полтора месяца людям вернули всю зарплату.

В дело вмешался Минпромторг и областные власти. К проблеме привлекли банковские организации. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, зарплату получили 198 рабочих, которым выплатили 25.3 млн. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU