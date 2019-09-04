Осенью в Липецке обещают построить вертолетную площадку

СЕГОДНЯ 15:23 2019-09-04T15:23:44+03:00

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В Липецке у здания областной клинической больницы появится вертолетная площадка. Как сообщили в эту среду, 4 сентября, в пресс-службе RosTender.info, строительство объекта начнется уже этой осенью. На эти цели из казны Липецкой области выделили 17,7 млн рублей.

Управление капитального строительства объявило тендер по выбору застройщика. Итоги подведут 11 сентября. Согласно условиям конкурса, победитель должен начать строительные работы сразу после заключения контракта. А сдать объект через 2 месяца после старта работ.

Напомним, площадь площадки 70х70 м. Рабочая зона - 20х20 м. Вертолетная площадка должна соответствовать нормам Международной организации гражданской авиации.

ИСТОЧНИК KP.RU