2019-09-04T16:56:45+03:00
Общество

Игорь Артамонов: «Липецкая область заинтересована в сотрудничестве с австрийским бизнесом»

В ОЭЗ «Липецк» открыли предприятие по производству опалубочных систем для строительной промышленности
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В особой экономической зоне «Липецк» открылся еще один завод. Австрийская компания «DOKA Липецк» производит опалубочные системы, разработанные специально для российского рынка. Камень будущего завода заложили в июле прошлого года, сегодня производство официально открылось. Портфель заказов сформирован до конца года. В церемонии открытия завода приняли участие врио главы региона Игорь Артамонов и Чрезвычайный и Полномочный посол Австрии в России Йоханнес Айгнер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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