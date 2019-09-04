Игорь Артамонов: «Липецкая область заинтересована в сотрудничестве с австрийским бизнесом»
В ОЭЗ «Липецк» открыли предприятие по производству опалубочных систем для строительной промышленности
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В особой экономической зоне «Липецк» открылся еще один завод. Австрийская компания «DOKA Липецк» производит опалубочные системы, разработанные специально для российского рынка. Камень будущего завода заложили в июле прошлого года, сегодня производство официально открылось. Портфель заказов сформирован до конца года. В церемонии открытия завода приняли участие врио главы региона Игорь Артамонов и Чрезвычайный и Полномочный посол Австрии в России Йоханнес Айгнер.
ИСТОЧНИК KP.RU