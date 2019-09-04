В Липецке будут судить участника жуткого ДТП со сгоревшей бетономешалкой

СЕГОДНЯ 17:21 2019-09-04T17:21:21+03:00

Водителю грузовика, который спровоцировал аварию, грозит до 5 лет [видео]

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В Липецке пойдет под суд водитель грузовика, который в июле спровоцировал страшную аварию с бетономешалкой, после чего та загорелась. Напомним, ДТП случилось 15 июля в районе села Ситовка на подъезде к Липецку. Там столкнулись грузовик «Шакман», бетономешалка «КамАЗ» и легковушка «Киа Рио». От удара бетономешалка загорелась, водитель погиб страшном пожаре.

Под Липецком в районе Ситовки столкнулись грузовики и легковушка: погиб мужчина.

Тогда возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 – нарушение ПДД, повлекшее смерть. Согласно материалам дела, водитель «Шакман» не рассчитал дистанцию и едва не ударил впередиидущую машину. Уходя от столкновения, он выехало на встречную прямо под «КаАЗ» с бетоном.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, водитель грузовика полностью признал вину. Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU