2019-09-04T17:57:20+03:00
Происшествия

Из-за коммунальной аварии в Липецке затопило улицу и отключили воду

Потоп образовался на улице Папина [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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На улице Папина в Липецке из-за коммунального ЧП образовалась настоящая река, в потоках воды утопают машины и страдают пешеходы. По данным ЛГЭКа, там произошла утечка на водопроводе у дома №6. На место выехали коммунальщики, которые сейчас занимаются устранением аварии. Из-за этого ЧП жители домов на близлежащих улицах остались без питьевой воды.

Потоп на улице в Липецке .

По данным энергетической компании, воду внепланово отключили в 16.30 в домах на улицах: Папина, Юных Натуралистов, Доватора, Мирная, Урожайная, Биологическая и Перова.

После того, как ремонтные работы закончатся, водоснабжение восстановят. Когда устранят утечку, пока неизвестно. Более подробно можно узнать по телефонам: 075 – со стационарного и 236-075 – стационарный и мобильный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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