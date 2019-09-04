Из-за коммунальной аварии в Липецке затопило улицу и отключили воду
На улице Папина в Липецке из-за коммунального ЧП образовалась настоящая река, в потоках воды утопают машины и страдают пешеходы. По данным ЛГЭКа, там произошла утечка на водопроводе у дома №6. На место выехали коммунальщики, которые сейчас занимаются устранением аварии. Из-за этого ЧП жители домов на близлежащих улицах остались без питьевой воды.
Потоп на улице в Липецке .
По данным энергетической компании, воду внепланово отключили в 16.30 в домах на улицах: Папина, Юных Натуралистов, Доватора, Мирная, Урожайная, Биологическая и Перова.
После того, как ремонтные работы закончатся, водоснабжение восстановят. Когда устранят утечку, пока неизвестно. Более подробно можно узнать по телефонам: 075 – со стационарного и 236-075 – стационарный и мобильный.
ИСТОЧНИК KP.RU