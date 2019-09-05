2019-09-05T08:53:14+03:00
Происшествия

Под Липецком съехал в кювет и перевернулся автокран

ДТП случилось в селе Пады
Лия МУРАДЬЯН
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В ДТП пострадал водитель МАНаВ ДТП пострадал водитель МАНаФото: Лия МУРАДЬЯН
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Авария с участием техники произошла минувшим вечером, 4 сентября, в селе Пады Липецкого района. Там на Усманской улице съехал с дороги в кювет и перевернулся автокран «МАЗ». Тяжелая техника завалилась на бок и поднять автокран не представлялось возможности.

На помощь приехали сотрудники МЧС. Как сообщили в пресс-службе ведомства, на место происшествия прибыли сотрудники 9 пожарно-спасательной части, а также спасатели. Они подняли многотонник на колеса и оказали помощь участникам ДТП.

В аварии пострадал водитель грузовика, которому потребовалась помощь медиков. Мужчину увезли с места на «скорой».

В МЧС напоминают, в случае какого-либо происшествия можно звонить на единый номер вызова экстренных служб- «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов. Также в ведомстве работают телефоны доверия: 22-88-60, 8-800-200-51-12.

ИСТОЧНИК KP.RU

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