2019-09-05T10:07:30+03:00
Общество

В школе Липецка спасатели отработали пожар с эвакуацией

Учения пожарных и спасателей прошли в школе №51 [фото, видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Учения пожарных и спасателей в школеУчения пожарных и спасателей в школеФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
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В Липецке пожарные и спасатели отработали ЧП в средней школе. Учения прошли на базе школы №51, где по легенде произошел пожар. Условно, в актовом зале школы на 2 этаже произошло короткое замыкание, после чего начал распространяться огонь. Через 3 минуты в МЧС поступило сообщение о «пожаре».

Пожарные учения в школе Липецка.Видео пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области

На место сразу выдвинулись 4 основных отделения, 2 отделения спецназначения и все службы экстренного реагирования. Одновременно учителя сами вывели детей из «горящей» школы. Но в окутанном дымом актовом зале остались условные пострадавшие. Кстати, дым был настоящий.

Учения пожарных и спасателей в школе Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Учения пожарных и спасателей в школеФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В этом время на месте условного ЧП уже были все спецслужбы. В итоге всех благополучно спасти и пожар потушили. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, по итогам учения действиям педагогов и пожарно-спасательных подразделений была выставлена оценка «хорошо».

Учения пожарных и спасателей в школе Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Учения пожарных и спасателей в школеФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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