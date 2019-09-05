2019-09-05T10:34:53+03:00
Происшествия

Регистратор записал момент ДТП с перевернувшимся «Пежо» под Липецком

В аварии с тремя машинами в Ельце никто не пострадал [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Фото с места аварии "ДТП Елец"Фото с места аварии "ДТП Елец"Фото: vk.com
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Момент столкновения трех автомобилей в Липецкой области, где перевернулся «Пежо», попал на видео. Напомним, авария произошла 4 сентября на пересечении улиц Карла Маркса и Ленина в Ельце. На перекресте столкнулись «Хендай», «Пежо» и «ВАЗ».

ДТП с перевернувшейся машиной в Ельце .

На кадрах с регистратора видно, как корейские внедорожник движется по главной, внезапно на перекрестке, проигнорировав знак «уступи дорогу» слева появляется «Пежо». Водитель «ВАЗа» справа ждет, пропуская «Хендай», но это его не спасает.

Внедорожник бьет «Пежо» в заднее правое колесо, тот цепляет отечественную легковушку и заваливается на левый бок.

По данным ГИБДД, в аварии никто не пострадал. В целом за сутки на дорогах области зарегистрировали 33 аварии – все обошлись без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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