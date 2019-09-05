На третьи сутки работы в обновленном парке Липецка случился пожар
В обновленном парке Липецка Быханов сад на третьи сутки работы случилось ЧП. Напомним, что полностью реконструированный парк начал работать вечером 2 сентября. В реконструкцию вложили 127 млн. рублей, в числе прочего заменили освещение и поставили новые павильоны. Торговые объекты тоже обновили.
И вот спустя два дня, в ночь с 4 на 5 сентября, в Бахановом саду произошел пожар. Там сгорел торговый киоск. Обгорела внутренняя отделка и часть имущества. Пожар быстро потушили, из людей никто не пострадал.
Что именно случилось, теперь предстоит выяснить экспертам. Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС, в настоящее время на месте работают эксперты пожарного надзора, которые устанавливают причины возгорания.
ИСТОЧНИК KP.RU