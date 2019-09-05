2019-09-05T11:35:05+03:00
Происшествия

На третьи сутки работы в обновленном парке Липецка случился пожар

В Быхановом саду сгорел киоск, в причинах пожара разбираются эксперты
Лия МУРАДЬЯН
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В Быхановом саду случился пожарВ Быхановом саду случился пожарФото: Владимир КУЛИК
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В обновленном парке Липецка Быханов сад на третьи сутки работы случилось ЧП. Напомним, что полностью реконструированный парк начал работать вечером 2 сентября. В реконструкцию вложили 127 млн. рублей, в числе прочего заменили освещение и поставили новые павильоны. Торговые объекты тоже обновили.

И вот спустя два дня, в ночь с 4 на 5 сентября, в Бахановом саду произошел пожар. Там сгорел торговый киоск. Обгорела внутренняя отделка и часть имущества. Пожар быстро потушили, из людей никто не пострадал.

Что именно случилось, теперь предстоит выяснить экспертам. Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС, в настоящее время на месте работают эксперты пожарного надзора, которые устанавливают причины возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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