В Липецке восстановили затопивший улицу пробитый водопровод

СЕГОДНЯ 11:59 2019-09-05T11:59:28+03:00

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Этой ночью в Липецке восстановили поврежденный водопровод, из-за которого образовалась река на улице Папина. Напомним, коммунальное ЧП случилось в среду, 4 сентября, ближе к вечеру, когда по улице потекли потоки воды.

Потоп на улице в Липецке .

По данным пресс-службы ЛГЭКа, на том участке под землей прокладывали высоковольтный кабель и во время укладки задели трубу диаметром 300 мм. В итоге пришлось отключить подачу воды в домах на близлежащих улицах.

Аварийные бригады работали весь вечер и ночь, они заменили поврежденный участок трубы и вварили трехметровую вставку. В час ночи воду людям снова включили. В компании отметили, что пробитая труба до ЧП находилась в удовлетворительном состоянии, ее проложили в 1981 году.

ИСТОЧНИК KP.RU