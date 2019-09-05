2019-09-05T12:35:54+03:00
Общество

Бэби-бум набирает обороты: в зоопарке Липецка родился олененок

Счастливой матерью стала благородная олениха Олеся
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецком зоопарке родился олененокВ Липецком зоопарке родился олененокФото: Липецкий зоопарк
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В Липецком зоопарке снова пополнение. На этот раз у семейства оленей. Как сообщили в пресс-службе зверинца в минувшую среду, 4 августа, у благородной оленихи Олеси родился детеныш – прекрасный олененок.

Счастливые вести из зоопарка приходят чуть ли не каждый месяц. Так, в конце августа на свет появился жеребенок Казачок. Его родители – пони Минутка и Мультик. А в начале августа у пары южноамериканских лам родился малыш ламенок. В июле - ослик. Ранее - баранчики, эму, гуанако, зеброид. Целый детский сад!

Напомним, что в зверинце стартовал Конкурс красоты среди копытных животных. Липчанам предлагают выбрать "Мисс и Мистера зоопарк - 2019". Также открылся новый павильон для обезьян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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