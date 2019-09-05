Под Липецком подросток получил сильный удар током на железной дороге

СЕГОДНЯ 13:13 2019-09-05T13:42:52+03:00

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В Липецкой области случилось ЧП с подростком на железной дороге. Инцидент произошел на территории Чаплыгинского района минувшим вечером, 4 сентября. Там на железнодорожной станции 15-летнего парня ударило током. По предварительным данным, парень залез на вагон поезда на территории ж/д вокзала в Чаплыгине. В момент нахождения под линией с высоким напряжением подросток получил сильный удар током.

В больницу его увозили в тяжелом состоянии.

– В полицию поступило обращение из медучреждения, что в больницу попал подросток с электрическими ожогами 1, 2 и 3 степени тяжести, – пояснила «КП-Липецк» и.о. начальника пресс-службы УМВД по Липецкой области Ольга Снежкова.

Также в полиции уточнили, что пострадавший подросток и его семья на учете не состояли.

По факту случившегося идет проверка, в ходе которой должны разобраться во всех подробностях и определить, кто виноват в происшествии. Известно, что у пострадавшего парня крайне тяжелые ожоги, врачи борются за его жизнь. Сейчас подросток находится без сознания.

ИСТОЧНИК KP.RU