В Липецке из окна выпал 4-летний ребенок

СЕГОДНЯ 13:42 2019-09-05T13:42:31+03:00

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Несчастный случай произошел в среду вечером, 4 сентября, в районе ЛТЗ в Липецке. Там на улице Жуковского выпал из окна второго этажа 4-летний малыш. Ребенка нашли под окнами соседи и вызвали «скорую».

Мальчик остался жив, его доставили в больницу с переломами и черепно-мозговой травмой. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, по данному факту проходит проверка.

По словам соседей, ребенок не был один, в квартире с ним находились взрослые. Сейчас мальчик в больнице с мамой. Как именно все произошло, разбираются правоохранительные органы.

Напомним, что в тот же вечер случилось еще одно ЧП с несовершеннолетним в Чаплыгинском районе, где 15-летнего подростка сильно ударило током на железной дороге. Здесь также идет проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU