В школьной столовой под Липецком детей кормили рисом с червями
Скандал с качеством школьного питания в Липецкой области разгорелся в средней школе №2 города Задонска. Изначально в прокуратуру пожаловались родители детей, в тот же день в школу с проверкой пришли оперативник прокуратуры и Роспотребнадзора.
Взору проверяющих предстала отвратная картина. В школьной столовой в зернах риса, который готовили для детей, ползали черви.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, за питание в этой школе отвечает наемная организация из Липецка, которая выиграла контракт. В отношении организации начали проверку.
О фактах нарушения закона, в том числе по организации питания и качества продуктов в школах, можно сообщать по телефону прокуратуры: 8 (4742) 27-34-27.
ИСТОЧНИК KP.RU