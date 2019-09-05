В школьной столовой под Липецком детей кормили рисом с червями

СЕГОДНЯ 14:21 2019-09-05T15:20:29+03:00

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Скандал с качеством школьного питания в Липецкой области разгорелся в средней школе №2 города Задонска. Изначально в прокуратуру пожаловались родители детей, в тот же день в школу с проверкой пришли оперативник прокуратуры и Роспотребнадзора.

Взору проверяющих предстала отвратная картина. В школьной столовой в зернах риса, который готовили для детей, ползали черви.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, за питание в этой школе отвечает наемная организация из Липецка, которая выиграла контракт. В отношении организации начали проверку.

О фактах нарушения закона, в том числе по организации питания и качества продуктов в школах, можно сообщать по телефону прокуратуры: 8 (4742) 27-34-27.

ИСТОЧНИК KP.RU