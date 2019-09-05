2019-09-05T15:09:28+03:00
Общество

Липчанка обратилась на "Первый канал", чтобы лишить пьющую дочь родительских прав

По словам бабушки, мать вместе с бывшем мужем пьют и бьют детей [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Липчанка обратилась на "Первый канал", чтобы лишить пьющую дочь родительских правЛипчанка обратилась на "Первый канал", чтобы лишить пьющую дочь родительских правФото: Скриншот сайта
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Липчане вновь засветились на "Первом канале". В программу «Мужское/Женское» обратилась 56-летняя жительница Липецкой области Татьяна. Она рассказала, что более 5 лет пытается лишить родительских прав свою дочь. По словам липчанки, женщина вместе с бывшем мужем часто уходит в запой. Они дерутся, отчим бьет детей. А алкоголь пара покупает на детские пособия.

Ее дочь, Екатерина, считает себя хорошей матерью. Но при этом признается, что любит пригубить. Женщину даже кодировали, но и это не помогло. Через некоторое время она снова взялась за любимое дело. С работы ее уволили.

В студию приехал и бывший муж Екатерины – Александр. Как только он вошел, тут же набросился с обвинениями на Татьяну, мол, она лезет в их личную жизнь и беспричинно обвиняет, что он спаивает ее дочь. Он признался, что они с Екатериной пьют. Но сделать с этим ничего не могут.

Затем горе-родителям показали ролик с участием их детей. Старшая дочь Аня сказала, что не любит ни отчима, ни мать. По словам подростка, ее выгоняли из комнаты в общежитии, где живет семья. А отчим постоянно бил. Младший сын подтвердил слова сестры.

Передача выйдет в эфир вечером.

Липчанка обратилась на "Первый канал", чтобы лишить пьющую дочь родительских прав.Мужское/женское

ИСТОЧНИК KP.RU

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