В Липецке школа, которой не хватает воды, может остаться без канализации

СЕГОДНЯ 16:11 2019-09-05T16:11:26+03:00

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В Липецке активно разрастающийся район Сселки столкнулся с серьезной проблемой водоснабжения. Давление в трубах снизилось около 7 лет назад и с тех пор ситуация только усугублялось. Население растет, строятся новые дома и коттеджные поселки, а системы водоснабжения и канализации остаются старые. Особо тяжело жителям поселка в периоды, когда народ активно поливает огороды, но даже без этого водопровод уже не справляется.

Сейчас от этого страдают учащиеся местной школы, при которой даже летний лагерь для детей организовать не могут, поскольку нет воды. Накануне в школу приехали вице-губернатор области Илья Тузов и гендиректор ЛГЭКа Константин Драчук.

Директор школы Светлана Москалева рассказал, что помимо воды есть еще одна проблема – канализация. Сейчас водоотведение происходит через локальные системы на специальные поля фильтрации, которые после межевания могут отдать под частную застройку и тогда школа останется без канализации.

Чиновники и энергетики пообещали, что в следующем году проблем с водой в поселке не будет – до конца этого года перестроят Ситовский водозабор, поставят новые насосы и новые водопроводные сети с переходом на левый берег реки. ЛГЭК обещает все сделать к началу следующего лета.

А вопрос с канализацией, как сообщили в пресс-службе энергокомпании, берет под личный контроль директор ЛГЭКа.

ИСТОЧНИК KP.RU