2019-09-05T16:22:57+03:00
Общество

Самое крупное фруктохранилище в ЦФО построят в Липецкой области

В регионе соберут и сохранят 50 тыс. тонн экологически безопасных яблок
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Первая очередь логистического комплекса по хранению и обработке яблок открылась 5 сентября в Лебедянском районе. Проект реализует компания «Агроном сад». Полностью строительство современного высокотехнологичного фруктохранилища полного цикла будет завершено к 2026 году.

В церемонии открытия принял участие врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов, который высоко оценил и сам проект, и продукцию хозяйства.

- То, что я здесь увидел, - на уровне лучших европейских практик, - сказал Игорь Артамонов. – Открытие этой площадки знаковое событие для агропромышленного комплекса региона. Это шаг в будущее. Такие предприятия позволят липецкому сельскому хозяйству выйти на передовые позиции по производству фруктов. Для бюджета региона - еще один источник налоговых поступлений.

Как отметил врио губернатора, власти области будут поддержку таких производств и инвесторов, готовых вкладывать как в экономику, так и в социальную сферу.

Новое фруктохранилище общей площадью 108 тыс. кв. метров включает зону экспедиции, калибровки, упаковки и хранения продукции. Общая вместимость холодильных камер составит 50 тыс. тонн. Особое внимание при проектировании комплекса уделено обеспечению экологической безопасности. Проект предусматривает внедрение передовых технологий всех производственных циклов и использование современного оборудования.

Общий объем инвестиций в проект – 6 млрд рублей, из них 1,3 млрд рублей уже освоено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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