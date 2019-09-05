До конца сентября в регионе ввели особый противопожарный режим

СЕГОДНЯ 16:54 2019-09-05T17:00:38+03:00

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На территории Липецкой области ввели особый противопожарный режим. Соответствующее Постановление региональной администрации уже подписано. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, режим действует с 1 по 30 сентября этого года. В этот период запрещается разводить костры.

Кстати, в регионе установлен IV класс пожарной опасности. В связи с этим с 7 по 27 сентября введено ограничение пребывания в лесах. Спасатели просят липчан воздержаться от поездок в лес, не ездить туда на транспорте.

Напомним, за нарушение правил пожарной безопасности грозит дисциплинарная, административная и даже уголовная ответственность. В период особого противопожарного режима размеры штрафов за нарушения увеличиваются вдвое.

ИСТОЧНИК KP.RU