2019-09-05T17:35:24+03:00
Общество

В Липецке появятся "умные светофоры", которые разгрузят магистрали

Датчики интенсивности движения уже прошли проверку в Воронеже и Владивостоке
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке установят "умные светофоры"В Липецке установят "умные светофоры"Фото: Юлия КЛЮЕВА
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Во время Восточного экономического форума министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев встретился с министром экономики Японии Хиросигэ Сэко и с руководством японских компаний NEDO и Kyosan. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя РФ. Совместно с этими компаниями в нескольких городах России реализуется проект «умный светофор». Благодаря ему в Воронеже и Владивостоке почти на 20% снизились заторы.

В ближайшее время проект стартует еще в 9 городах страны. По данным «Риа Новости», «умные светофоры» появятся в Липецке, Екатеринбурге, Гатчине, Ижевске, Перми, Тюмени и других городах. Точнее, не светофоры, а специальные датчики и японское программное обеспечение «Артемис». Приборы будут отслеживать интенсивность транспортных средств. В зависимости от загруженности магистрали, они смогут поменять сигналы светофора, перенаправляя поток машин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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