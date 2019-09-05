К концу недели в Липецке до +28 градусов, утром туман

СЕГОДНЯ 18:36 2019-09-05T18:36:20+03:00

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В пятницу, 6 сентября, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, без осадков. Ночью и утром местами туман. В темное время суток от 7 до 12 градусов тепла. Ветер юго-восточный 3-8 м/с.

Днем в регионе прогреется до +28 градусов. Ветер усилится до 5-10 м/с. Атмосферное давление будет постепенно расти и составит 748 мм рт.ст.

Выходные в Липецке обещают быть теплыми. В субботу, 7 сентября, ночью около 14 градусов выше ноля. Днем в областном центре столбик термометра поднимется до отметки +25 градусов. Будет ясно. Ветер восточный 5-7 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 755 мм рт.ст.

Восход в 5.41. Заходит солнце в 18.56.

ИСТОЧНИК KP.RU