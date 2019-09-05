2019-09-05T17:50:54+03:00
Общество

В пятницу без холодной воды останутся 10 улиц Липецка

Советуем липчанам заранее запастись питьевой водой
Юлия КЛЮЕВА
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В пятницу без холодной воды останутся 10 улиц ЛипецкаВ пятницу без холодной воды останутся 10 улиц ЛипецкаФото: Юлия КЛЮЕВА
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В пятницу, 6 сентября, в некоторых домах Липецка отключат холодную воду. Как сообщили в пресс-службе АО «ЛГЭК», это произойдет из-за ремонтных работ на сетях водоснабждения.

Так, с 10 утра до 8 часов вечера без воды останутся жители улиц Инженерная, 5, 5а; Фурманова, 30 а, владение 53а, 63/1, ст 23а, 53а, владение 51а, 53, 59в, 59а, ст 59б, 59б/2, 59б/3, 54, ст 54, владение 51, 47, 59б, 44, 27, 23а, 45, 43, 41, 23/3, 37, 36, 36а, 34а, 32, владение 2а, 2б; Спиртзаводская, 1, 3-5, 7, 10-12; проезд Осенний 1-8, 10, 12, 14.

На этот же период времени воду отключат в частном секторе районе НЛМК по адресам: улица Земная, Дорожная, Фурманова, Кленовая, Зареченская, Лесопарковое хозяйство.

Напомним, подвоз воды осуществляется по заявкам жителей. Подробную информацию об отключениях можно узнать по телефонам 075 и 236-075.

ИСТОЧНИК KP.RU

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