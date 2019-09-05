Липчан научат основам ландшафтного дизайна

СЕГОДНЯ 19:56 2019-09-05T19:56:32+03:00

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Целевая аудитория проекта – жители многоквартирных домов, возраст – 45+, которые любят свой двор и хотят создать и в дальнейшем реализовать свой дизайн-проект палисадника. Проект состоит из трёх блоков.

Первый блок – «Основы компьютерной грамотности». Это занятия для участников со слабыми навыками работы на компьютере – с 24 сентября 2019 г. Второй блок – лекции и мастер-классы по основам ландшафтного дизайна. Ведущая – кандидат биологических наук Олеся Болышова. Третий блок – обучение и мастер-классы по созданию индивидуального дизайн-проекта палисадника.

Все мероприятия в рамках проекта бесплатны и будут проходить в Липецкой областной универсальной научной библиотеке по адресу: улица Кузнечная,2. Финалом проекта станет конкурс созданных дизайн-проектов. Победители получат призы: подарочные сертификаты на реализацию дизайн-проекта на сумму от 10 до 30 тысяч рублей.

Чтобы стать участником проекта «Городские цветы», необходимо записаться до 20 сентября. Подробности и запись по телефону 270-260 и на сайте //lounb.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU