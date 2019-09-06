Липчанин получил ожоги, спасая горящих голубей и кроликов

СЕГОДНЯ 10:34 2019-09-06T10:34:00+03:00

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ЧП случилось в минувший четверг, 5 сентября, в частном секторе Липецка на улице Буденого. Там у дома №208 А загорелись хозяйственные постройки, где жили голуби и кролики.

Пожарных вызвали не сразу, сначала хозяин бросился сам тушить сарай, пытаясь спасти животных и птицу, но огонь очень быстро распространялся.

Пожарные спасли из огня голубей и кроликов.Видео пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, сообщение по пожаре поступило в 13.20, а в 13.55 пожар уже полностью ликвидировали. На месте работали сотрудники одного отделения пожарно-спасательной части №6. Они смогли спасти часть голубей и несколько кроликов.

Но хозяин дома получил ожоги, когда самостоятельно тушил пожар. Из-за чего загорелись надворные постройки, теперь предстоит выяснить экспертам.

ИСТОЧНИК KP.RU