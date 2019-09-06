2019-09-06T11:22:51+03:00
Происшествия

КамАЗ, автобус и иномарка столкнулись в Липецке

Авария произошла в районе Коксохима
Лия МУРАДЬЯН
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ДТП с грузовиком и автобусомДТП с грузовиком и автобусомФото: Юлия КЛЮЕВА
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ДТП с участием автобуса, грузовика и легковушки случилось этим утром, 6 сентября, в районе Кокосхима в Липецке. Там по направлению в сторону ЛТЗ столкнулись пассажирский автобус, самосвал «КамАЗ» и автомобиль «Мазда».

Участники аварии каким-то образом встали на дороге в три ряда. По словам очевидцев, грузовик стоял на правой обочине дороги с односторонним движением, иномарка ехала по левой полосе. А водитель автобуса не рассчитал боковой интервал и не поместился между легковушкой и грузовиком. При этом «Мазду» едва не вытолкнули на обочину.

К счастью, обошлось без серьезных последствий, машины только притерлись, однако проезд перекрыли полностью. Что произошло на самом деле и кто виноват в этой аварии, теперь предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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