2019-09-06T12:22:21+03:00
Общество

В день выборов в Липецкой области на участках будут дежурить прокуроры и полиция

Правоохранителям дали указания решительно присекать все нарушения
Лия МУРАДЬЯН
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На нарушения можно жаловаться в прокуратуруНа нарушения можно жаловаться в прокуратуруФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой продолжается подготовка к единому дню голосования, который состоится 8 сентября. В этот день в регионе будут выбирать губернатора области. На всех избирательных участках будут дежурить оперативные работники прокуратуры.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в состав мобильных групп войдут наиболее опытные сотрудники прокуратуры, МВД, избирательных комиссий и других ведомств. Прокурор дал правоохранителям особое указание, решительно присекать любые нарушения закона всех участников голосования.

О нарушениях на выборах можно пожаловаться дежурному прокурору по телефонам: 8 (4742) 27-34-59 и 27-34-27. Реагировать будут сразу по каждому обращению, оперативно проводить проверку и устранять нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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