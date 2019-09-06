В Липецке открыли обновленный павильон Центрального рынка

СЕГОДНЯ 13:01 2019-09-06T13:02:00+03:00

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Этим утром, 6 сентября, в Липецке официально открыли обновленный павильон Центрального рынка, который ремонтировали с весны. Напомним, реконструкция началась в апреле этого года, несмотря на это рынок не закрывали. И вот спустя полгода интерьер павильона окончательно преобразили.

Это больше не серый и мрачный холл с одинаково страшными бетонными прилавками, где неудобными рядами навалено все подряд и порой не разобраться, где что искать. Павильон преобразился изнутри и стал значительно удобней. Кстати, от изначального проекта немного отошли.

Обновленный павильон Центрального рынкаФото: Владимир КУЛИК

Ряды теперь располагаются радиально по форме здания. За 35 млн. рублей здесь оборудовали отдельные зоны с большими надписями, где какие продукты, поставили новые витрины под стиль продукции и установили холодильники. Появились декоративные элементы интерьера. На входе сделали новые ступени и пандусы.

Картину омрачает только наружная часть рынка, где по-прежнему царит бардак. Ее переделают в ходе второго этапа реконструкции, который начнется уже в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU