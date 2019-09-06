В день выборов в Липецке изменится расписание автобусов
В единый день голосования и накануне дня выборов губернатора в Липецке изменится расписание автобусов. По данным департамента транспорта, это связано с массовыми мероприятиями в городе.
В субботу, 7 сентября, в Липецке пройдет «Парад студенчества», поэтому на улице Плехванова с 12.00 и до окончания парада в режиме ожидания будут стоять автобусы № 2, 9, 12, 33, 36, 302, 306, 315, 322, 325, 352 и 359.
В воскресенье, 8 сентября, закроют площадь Петра великого. Маршруты автобусов изменятся с 17.00.
№ 27, 30, 308К, 330 прямо будут объезжать площадь от проспекта Победы по Неделина, Фрунзе, Октябрьской и на Петровский мост. Обратно: Петровский мост – Неделина – Победы, и далее по маршрутам.
№ 33«А», 306, 322, 325 прямо поедут как обычно, обратно: Петровский мост – Неделина – Фрунзе – Театральная.
№ 28 прямо и обратно: проспект Победы – Механизаторов – 50 лет НЛМК – Неделина – Петровский мост.
№ 359 – улица Плеханова – Театральная – Фрунзе – Октябрьская – Неделина – Фрунзе – Театральная.
По окончанию мероприятий все автобусы вернутся к прежним маршрутам.
ИСТОЧНИК KP.RU