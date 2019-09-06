2019-09-06T15:00:46+03:00
Общество

В день выборов в Липецке изменится расписание автобусов

В субботу перекроют улицу Плеханова, в воскресенье площадь Петра Великого
Лия МУРАДЬЯН
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В выходные изменятся маршруты автобусовВ выходные изменятся маршруты автобусовФото: Лия МУРАДЬЯН
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В единый день голосования и накануне дня выборов губернатора в Липецке изменится расписание автобусов. По данным департамента транспорта, это связано с массовыми мероприятиями в городе.

В субботу, 7 сентября, в Липецке пройдет «Парад студенчества», поэтому на улице Плехванова с 12.00 и до окончания парада в режиме ожидания будут стоять автобусы № 2, 9, 12, 33, 36, 302, 306, 315, 322, 325, 352 и 359.

В воскресенье, 8 сентября, закроют площадь Петра великого. Маршруты автобусов изменятся с 17.00.

№ 27, 30, 308К, 330 прямо будут объезжать площадь от проспекта Победы по Неделина, Фрунзе, Октябрьской и на Петровский мост. Обратно: Петровский мост – Неделина – Победы, и далее по маршрутам.

№ 33«А», 306, 322, 325 прямо поедут как обычно, обратно: Петровский мост – Неделина – Фрунзе – Театральная.

№ 28 прямо и обратно: проспект Победы – Механизаторов – 50 лет НЛМК – Неделина – Петровский мост.

№ 359 – улица Плеханова – Театральная – Фрунзе – Октябрьская – Неделина – Фрунзе – Театральная.

По окончанию мероприятий все автобусы вернутся к прежним маршрутам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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