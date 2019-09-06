2019-09-06T15:30:05+03:00
Общество

Больницы Липецкой области получили новые автомобили скорой помощи

Правительство РФ выделило региону 17 машин
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Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов сегодня передал ключи от 11 автомобилей скорой медицинской помощи. Медицинский автотранспорт получили ГУЗ «Грязинская межрайонная больница», ГУЗ «Добровская районная больница», ГУЗ «Краснинская районная больница», ГУЗ «Лев-Толстовская районная больница», ГУЗ «Липецкая районная больница», ГУЗ «Хлевенская районная больница» и ГУЗ «Липецкая областная станция скорой медицинской помощи и медицины катастроф».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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