Ремонтники НЛМК поделились опытом с российскими коллегами

СЕГОДНЯ 17:13 2019-09-06T17:13:37+03:00

В работе школы ремонтников приняли участие более 50 человек

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На НЛМК прошел этап межзаводской школы по обмену опытом специалистов-ремонтников предприятий горно-металлургического комплекса России.

Представители около 20 ведущих предприятий отрасли обсуждали пути повышения эффективности ремонтных служб, надежности оборудования и диагностики его состояния. Специалисты комбината рассказали об использовании в ремонтном производстве элементов Производственной системы НЛМК, а также о внедрении информационных систем MES HYDRA и SAP APO для оперативного планирования и расчета себестоимости продукции.

В последние годы на всех ремонтных участках НЛМК внедрили систему хранения инструмента, провели инвентаризацию индивидуальной комплектации им персонала и переоснастили специалистов с учетом специфики ремонта конкретных агрегатов. Кроме этого отремонтировали помещения для инженерно-технических работников, комнаты отдыха и сменно-встречных собраний, разместили доски визуализации показателей эффективности работы участков.

В 2018 году за счет эффективного планирования и механизации ремонтных работ удалось почти в 6 раз сократить время капитального ремонта установки непрерывной разливки стали.

Школу ремонтников с участием более 50 человек организовала Корпорация производителей черных металлов. В ходе экскурсии гости ознакомились с работой ремонтных цехов НЛМК, а также побывали экологическом парке «Лебединое озеро».

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото пресс-службы НЛМК.

ИСТОЧНИК KP.RU