Работодателей, которые платят ниже МРОТ, вызвали в мэрию Липецка

СЕГОДНЯ 15:43 2019-09-07T15:43:45+03:00

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В администрацию Липецка вызвали 13 работодателей, которые платят рабочим низкую зарплату. Во всяком случае, так они указывают в налоговых документах. Среди рабочих с мизерной зарплатой торговцы на рынке, продавцы стройматериалов, сотрудники клиринговых компаний и, что удивительно, стоматологи. Как сообщили в пресс-службе городского департамента экономического развития, есть даже те, кто получает ниже МРОТ.

Но чиновники заподозрили, что все 13 компаний все же платят другую зарплату, просто часть ее рабочие получают мимо кассы, потому и потребовали объяснений. В ответ представители компаний в один голос заверили, что сотрудники просто работают на полставки. Прокололись работодатели на своих же объявлениях по поиску персонала, где обещают зарплату от 30 000 рублей.

В мэрии поясняют, что зарплата «в конверте» фактически делает работника бесправным – нигде не прописано, когда и какую сумму должны платить, это никак на отражается на будущей пенсии и других социальных выплатах. А если рабочий и вовсе не получит обещанные деньги, то государство ничем не сможет помочь.

Всех нерадивых работодателей предупредили, что они должны поднять зарплату в течение двух недель иначе будут более жесткие меры.

ИСТОЧНИК KP.RU