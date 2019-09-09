2019-09-09T08:41:24+03:00
Происшествия

Ночью в Липецке дебоширы повредили машины и выбили стекла аптеки

Кто-то оставил лужу крови у входа в аптеку [фото]
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Последствия ночного дебоша. Фото: ЧП 48 ЛипецкПоследствия ночного дебоша. Фото: ЧП 48 ЛипецкФото: vk.com
Изменить размер текста:

На ночной дебош пожаловались в соцсети жители улицы Меркулова в Липецке. По словам липчан, нарушителями общественного порядка были наркоманы. Они повредили несколько машин на улице и зачем-то пытались попасть в закрытую на ночь аптеку.

Последствия ночного дебоша. Фото: ЧП 48 Липецк Фото: vk.com

Последствия ночного дебоша. Фото: ЧП 48 ЛипецкФото: vk.com

Вместе с записью автор сообщение опубликовал фото с той аптеки, которая подверглась атаке дебоширов. На снимках видно выбитую дверь, на которой остались следы крови. Также много крови на пороге и за дверью аптеки, и целая лужа на лестнице, которая ведет к двери.

Возможно, нарушители порезались об стекло, когда выбивали дверь. Насколько и как пострадали автомобили, не сообщается. Также автор не объясняет, почему местные решили, что это были именно наркоманы. Очевидно к такому выводу пришли из-за штурма аптеки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Домашний тиран в Липецке едва не убил жену и тяжело ранил ножом сына
Стадион «Авиатор» в Липецке открылся после реконструкции
В ДТП с «Нивой» и «Ладой» под Липецком пострадали 6 человек, один погиб
В Липецке поймали угонщике, который уехал на чужом «ВАЗе»
В День открытых дверей в липецком Центробанке появится «денежная» фотозона
Итоги губернаторских выборов в Липецке: за Игоря Артамонова проголосовали более 67%
К 18.00 активнее всех за губернатора Липецкой области голосует Елецкий район
Мэр Липецка проголосовала за продолжение позитивных перемен
К полудню на выборах губернатора Липецкой области проголосовали 18.37% избирателей
Выборы губернатора региона: в Липецке проголосовали 19 614 человек
Работодателей, которые платят ниже МРОТ, вызвали в мэрию Липецка
Падение с кроваткти обернулось серьезной травмой для годовалого ребенка под Липецком
На военном аэродроме Липецка опровергли информацию о столкновении истребителей
Ремонтники НЛМК поделились опытом с российскими коллегами