Ночью в Липецке дебоширы повредили машины и выбили стекла аптеки

СЕГОДНЯ 08:40 2019-09-09T08:41:24+03:00

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На ночной дебош пожаловались в соцсети жители улицы Меркулова в Липецке. По словам липчан, нарушителями общественного порядка были наркоманы. Они повредили несколько машин на улице и зачем-то пытались попасть в закрытую на ночь аптеку.

Последствия ночного дебоша. Фото: ЧП 48 ЛипецкФото: vk.com

Вместе с записью автор сообщение опубликовал фото с той аптеки, которая подверглась атаке дебоширов. На снимках видно выбитую дверь, на которой остались следы крови. Также много крови на пороге и за дверью аптеки, и целая лужа на лестнице, которая ведет к двери.

Возможно, нарушители порезались об стекло, когда выбивали дверь. Насколько и как пострадали автомобили, не сообщается. Также автор не объясняет, почему местные решили, что это были именно наркоманы. Очевидно к такому выводу пришли из-за штурма аптеки.

ИСТОЧНИК KP.RU